Россия не договаривалась с Януковичем о вступлении Украины в ЕЭП

Спикер Совета Федерации Сергей МИРОНОВ заявляет, что российские власти не договаривались с новоизбранным Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о вступлении Украины в Таможенный союз и Единое экономическое пространство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Москве.

«Никаких договоренностей нет и быть не может. Прежде всего, потому что это суверенное дело суверенного народа суверенной страны», - сказал С.МИРОНОВ.

Он также напомнил, что для вхождения Украины в Таможенный союз и ЕЭП нужно согласие Верховной Рады.

«Это серьезные решения, и как минимум они без парламента не принимаются. А Верховная Рада - это представительский орган всего украинского народа, поэтому я думаю, что в соответствии с Конституцией Украины вопрос так будет и решаться», - сказал С.МИРОНОВ.

«Логика подсказывает, что выгода была бы больше, если бы к трем участникам (и Украина) присоединилась к единому Таможенному союзу», - отметил С.МИРОНОВ.

Он также добавил, что Украина является «мощной единицей» Содружества Независимых Государств.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2009 года в Минске по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Президенты России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали документы о создании Таможенного союза. Он начал функционировать 1 января 2010 года.