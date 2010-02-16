У Кириленко объяснили, почему не пришли на встречу с Тимошенко

«За Украину!» давно не принимает участия в заседаниях фракции НУ-НС и не будет присутствовать на сегодняшнем заседании, на котором, согласно сообщениям, присутствует премьер-министр Юлия Тимошенко». Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя партии «За Украину!» Ксения Ляпина.

Она напомнила, что группа «За Украину!» не входит в коалицию с БЮТ и Блоком Литвина. «С момента отставки Вячеслава Кириленко с должности председателя фракции НУ-НС, «За Украину!» собирается на отдельные заседания, на которых вырабатывает свою позицию, которую отстаивает в сессионном зале ВР», – заметила член депутатской группы «За Украину!».

«Поэтому встреча фракции НУ-НС с Тимошенко – это вопрос не к нам. Это относится к тем коллегам, которые в настоящее время входят в коалицию», - отметила Ксения Ляпина.