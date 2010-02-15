Путин: тяжелый период в жизни братского украинского народа позади

Премьер-министр России Владимир ПУТИН надеется, что Украина будет принимать более активное участие в интеграции на постсоветском пространстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН сказал во время встречи с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в Ново-Огарево.

«Хочется надеяться, что тяжелый период в жизни братского нам украинского народа позади и можно будет выстраивать нормальные межгосударственные отношения, строить планы в сфере экономики, укреплять взаимодействие в социальной сфере, и можем предложить украинским партнерам совместную работу по тем интеграционным направлениям, в которых Украина так или иначе принимала участие», - сказал В.ПУТИН.

В.ПУТИН также назвал события в Украине в 2005 году «квазиреволюционными».

«Тогда лидеры «цветной революции» воспользовались недовольством людей, ожиданием перемен, и, кстати, все эти ожидания не состоялись и ожидания людей были обмануты», - заявил В.ПУТИН.

«В тот момент, после объявления третьего тура, который не был предусмотрен ни Конституцией, ни законом, стало ясно, что ни к чему хорошему это не приведет, поскольку невозможно укреплять демократию, не уважая закон», - сказал он.

В свою очередь, Н.НАЗАРБАЕВ напомнил, что первоначально идея создания единого экономического пространства обсуждалась также в Ново-Огарево в 2004 году с участием президентов России, Казахстана, Беларуси и Украины. Он напомнил, что тогда даже был подписан соответствующий меморандум.

«Хочу подчеркнуть, что Вы в душе полностью находитесь на стороне поддержки инициатив интеграции на постсоветском пространстве», - сказал он.