Члены ЦИК подписали протокол о результатах голосования
15:56, 14 февраля 2010Политика
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Пятеро выразили особое мнение
Члены Центральной избирательной комиссии подписали протокол о результатах голосования во втором туре выборов Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, пять членов ЦИК подписали протокол с особым мнением. В частности, это Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ, Андрей МАГЕРА, Игорь ЖИДЕНКО, Юлия ШВЕЦ и АЛЕКСАНДР ШЕЛУДЬКО.
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