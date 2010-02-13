Немцов о Януковиче, Тимошенко и «политической дедовщине»

Большая коалиция даст Украине возможность пройти без потрясений часть пути, но не даст шанса реформам, а досрочные выборы помогли бы преодолеть «политическую дедовщину», заявил в интервью газете «Зеркало недели» (№ 5 (785), 13-9 февраля) российский оппозиционер Борис НЕМЦОВ.

«Ни ЯНУКОВИЧ, ни ТИМОШЕНКО не преодолели 50-процентную отметку. Это означает, что политическая сила Президента очень низкая. Он и так по украинской Конституции наделен ограниченными полномочиями, а здесь еще и массовой поддержки нет», - сказал Б.НЕМЦОВ.

По его мнению, развитие событий может происходить по двум сценариям, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

«Первый - это большая коалиция. Большая коалиция - это возможность, по крайней мере без потрясений, пройти часть пути. ЯНУКОВИЧ - Президент, ТИМОШЕНКО - премьер. Такая ситуация только в личностных конфликтах неприятна. Но для страны она, по моему мнению, наиболее приемлема. С другой стороны, она не дает особых шансов на реформы. А Украине они нужны», - заявил российский политик.

При этом он отметил, что украинская экономика нуждается в радикальных реформах.

«Сейчас есть объективные задания, которые стоят перед Украиной, - это сокращение дефицита бюджета, прекращение раздачи направо и налево денег. Реформа угольной промышленности, реформа газовой промышленности. Это важно, потому что дотации на газ населению зашкаливают», - отметил Б.НЕМЦОВ.

По его мнению, приход новых политических сил в парламент позволит прекратить «политическую дедовщину» в Украине.

«Никто от ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА никаких чудес уже не ждет. Есть политическая дедовщина, и эти двое, ясное дело, будут делать все, чтобы не допустить к власти новых людей. Это правда, - считает Б.НЕМЦОВ. - Поэтому еще одна идея - провести досрочные выборы с тем, чтобы вошли в парламент и ТИГИПКО, и ЯЦЕНЮК. Это все же хоть какой-то маневр».