Уволить Тимошенко ВР сможет, а назначить нового премьера - проблема?

Политологи считают, что в парламенте найдется 230 народных депутатов, которые проголосуют за увольнение Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра, но сомневаются, что Верховная Рада сможет назначить нового главу правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"У меня ощущение, что этот парламент способен снять премьера, но не способен назначить нового. Поэтому будет стремительный процесс увольнения премьера и будет тяжелый процесс назначения", - сказал политолог Дмитрий ВЫДРИН.

При этом он пояснил, что Ю.ТИМОШЕНКО сама создала "критическую массу" для своего снятия.

В то же время политолог сомневается, что в Верховной Раде нынешнего созыва может быть создана новая коалиция.

"Я не верю, что этот парламент способен на какую-то коалицию... Возможна только эрзац-коалиция для снятия премьера. И весьма проблематично, что найдутся силы, которые создадут большинство", - отметил Д.ВЫДРИН.

Директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ также считает, что ВР может уволить Ю.ТИМОШЕНКО. При этом он сомневается, что депутаты создадут новую коалицию и назначат нового премьер-министра.

"Не составит большого труда отправить в отставку ТИМОШЕНКО, сделать ее и.о премьера. Назначить нового - это сложность", - сказал он.

По мнению политолога, для этого Партии регионов надо будет "хотя бы на несколько часов создать коалицию".