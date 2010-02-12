Ахметов не исключает досрочных выборов

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Ринат АХМЕТОВ хотел бы видеть дееспособным нынешний парламент, хотя и не исключает досрочных выборов.

Такое мнение он высказал в комментарии журналистам, пишет «Профиль».

В частности, отвечая на вопрос о возможности досрочных выборов, Р.АХМЕТОВ высказался за необходимость эффективной работы парламента, в котором была бы создана коалиция экономического роста, коалиция реформ.

«Однако здесь я только один из 450 депутатов. Да, мне бы хотелось, чтобы именно этот парламент взял на себя ответственность и сделал жизнь лучше. Но пока в голосовании я не видел коалиции – только большинство голосов. И, мне кажется, сформировать ее и не удастся. Я могу ошибаться. Дай Бог, чтобы я ошибся», - отметил Р.АХМЕТОВ.