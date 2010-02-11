Саакашвили верит в успех Януковича на «высоком посту»

Президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе телефонной беседы поздравил Виктора Януковича.

«Верю в ваш успех на высоком посту. Выборы в Украине были проведены демократично и свободно. Это еще раз подтвердило, что Украина движется по пути укрепления демократических ценностей и свобод», - цитирует грузинского президента пресс-служба Партии регионов.

Янукович поблагодарил Президента Грузии за поздравления и добрые пожелания. «Люди в Украине связывают с новой властью большие надежды на изменения жизни к лучшему. Уверен, что нам удастся их оправдать», - сказал Янукович.