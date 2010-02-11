Луценко задал своим нардепам «один-единственный» вопрос

Депутатская группа «Народная самооборона» в коалицию с Партией регионов не пойдет.

Об этом заявил народный депутат от “Народной самообороны” Олег НОВИКОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

По его словам, такое решение было принято на собрании депутатской группы с участием лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО.

В частности, как рассказал О.НОВИКОВ, на этом собрании, которое состоялось 9 февраля, “Ю.ЛУЦЕНКО задал депутатам группы один-единственный вопрос: их личное отношение к возможности вхождения группы «Народная самооборона» в коалицию с Партией регионов, о которой так много говорят в последнее время”.

“Среди присутствующих на собрании 15 народных депутатов мнение было почти единодушное: «Народная самооборона» в коалицию с Партией регионов не пойдет. Лишь 2 народных депутата высказались за возможность такой коалиции и 1 - воздержался», - проинформировал О.НОВИКОВ.

В целом, по словам народного депутата, по результатам собрания было принято несколько решений. «Во-первых, парламентская группа «Народная самооборона», в состав которой входят депутаты от политической партии «Вперед, Украина!», партии ХДС и внепартийные народные депутаты, решила, что необходимо сделать все ради объединения всех демократических сил в составе действующего парламента. Для этого депутаты поручили лидеру «Народной самообороны» Юрию ЛУЦЕНКО провести соответствующие консультации с представителями всех демсил, входящих в Верховную Раду», - сообщил О.НОВИКОВ.

Во-вторых - группа «Народная самооборона не видит возможным вступать в коалицию с Партией регионов, а также поддерживать выдвижение премьер-министра от этой политической силы, подчеркнул он.

И третье, сообщил О.НОВИКОВ, “учитывая предварительные результаты выборов Президента Украины, когда волеизъявление граждан разделилось почти пополам, группа «НС» выступает за консолидацию всех партий, входящих в состав фракции НУ-НС, и считает, что есть все основания для выдвижения кандидата в премьер-министры от политических сил, которые не связаны с Партией регионов».