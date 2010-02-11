Доверяют ли украинцы результатам выборов (опрос)

Украинцы доверяют результатам президентских выборов, хотя и допускают фальсификации. К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина на основе проведенного телефонного опроса на тему «Итоги второго тура президентских выборов».

Согласно данням опроса, переданным агентству УНИАН, 68,4% украинцев доверяют результатам второго тура президентских выборов. Менее четверти - 24,3% - предварительным результатам Центральной избирательной комиссии не доверяют, а 7,3% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины украинских избирателей (61,9%) не заметили никаких нарушений избирательного процесса во втором туре президентских выборов. Заявили, что были свидетелями нарушений во время второго тура виборов, 12,5% респондентов, а 25,6% затруднились ответить на данный вопрос.

Почти половина респондентов (46%) считают, что во время второго тура выборов имели место фальсификации. Из них 32,1% полагают, что были фальсификации, не повлиявшие на результат выборов, и 13,9% уверены, что фальсификации повлияли на общий результат выборов. Около четверти украинцев (24,7%), напротив, считают, что выборы прошли честно, и почти столько же – 29,3% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство украинцев (67,8%) не считают, что второй тур выборов могут признать недействительным из-за грубых нарушений избирательного процесса. Допускают такую возможность только 12,9% опрошенных, а 19,3% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился 8-10 февраля. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%