Депутатов призывают закрутить гайки интерактивным клубам

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» выступает за прекращение незаконной деятельности интерактивных клубов в Украине, которые под видом Интернет-услуг предлагают посетителям азартные игры в Интернете, и усиление уголовной ответственности за участие в игорном бизнесе.

Об этом говорится в обращении главного координатора кампании Виталия ЧЕРНЯХОВСКОГО к народным депутатам Украины, текст которого передан в УНИАН.

Лидер гражданской кампании призывает народных избранников усилить контроль за соблюдением Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» и разработать механизм, который бы сделал невозможным расчет за услуги виртуальных казино с помощью банковских карточек или электронных денежных систем. В случае, если деятельность интерактивных казино не прекратится, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ предлагает депутатам решиться на более радикальные меры – запретить в Украине деятельность интерактивных клубов и Интернет-кафе.

«Сегодня игорная индустрия замаскировала себя под вывесками интерактивных клубов и Интернет-клубов и продолжает свою сокрушительную поступь. Интерактивные клубы под прикрытием услуг доступа к всемирной сети предлагают сыграть в рулетку, как в обычном казино. Разница лишь в том, что хотя организация такой игры и подпадает под запрет, установленный законом, однако установить факт нарушения не так уж и легко», – отмечает в своем обращении В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

В частности он приводит схему, по которой функционируют интерактивные клубы, деятельность которых де-юре в Украине разрешена и не нуждается в больших расходах. Между тем, по его мнению, эти клубы заняли нишу, которую освободил запрещенный в Украине игорный бизнес.

«Пользователь официально платит кассиру за услуги доступа в Интернет, а не делает ставки в казино. Стоимость такой услуги составляет от 50 гривен. Однако деньги кассир перечисляет на виртуальный игровой счет пользователя. Компьютеры в Интернет-клубе имеют доступ к серверу с программным обеспечением он-лайн казино. Кассир выдает чек и логин и пароль, необходимые для входа в систему. Вход осуществляется через Интернет-страницу с защищенным протоколом, что делает невозможным доступ на ресурс за пределами этого интерактивного клуба. Доказать факт передачи кассиру денег для пополнения игрового счета возможно. Играя в виртуальном казино, пользователь выигрывает или проигрывает деньги на виртуальном счете, а выигрыш получает у того же кассира», – объясняет В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

В своем обращении В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ обнародовал адреса десятков интерактивных клубов в Киеве, которые, по его информации, предлагают азартные игры в Интернете как в обычном казино.

Сегодня, напоминает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, в соответствии с Законом «О запрете игорного бизнеса в Украине», который вступил в силу 25 июня 2009 года, проведение азартных игр, в том числе и в электронном (виртуальном) казино, «что осуществляют организаторы азартных игр с целью получения прибыли», подпадает под понятие игорный бизнес (статья 2 закона). Соответственно, организаторы Интернет- и интерактивных клубов должны нести уголовную ответственность по статье 203 Уголовного кодекса Украины (в соответствии с ней, занятие видами хозяйственной деятельности, в отношении которых есть специальный запрет, карается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а повторное занятие ею влечет за собой лишение свободы сроком до пяти лет – УНИАН). Однако на практике, отмечает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, интерактивные клубы активно действуют, а эта статья не применяется.

От имени гражданской кампании «Форум спасения Киева» В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ просит депутатов содействовать возбуждению уголовных дел в соответствии со статьей 203 Уголовного кодекса Украины в отношении организаторов незаконной деятельности Интернет- и интерактивных клубов.

В то же время, пишет В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, «Форум спасения Киева» призывает депутатов в сжатые сроки принять законопроект №5199 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, которым предусматривается усиление уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр, что, по мнению активистов, позволит вести эффективную борьбу с замаскированными формами азартных игр. 18 ноября 2009 года законопроект был рассмотрен Комитетом Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и направлен авторам на доработку.

Справка УНИАН. Проект закона №5199 внесен депутатами Верховной Рады Украины 7 октября 2009 года. Законопроект подписали 15 депутатов: Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (БЮТ), Олег ЛЯШКО (БЮТ), Андрей ПАВЛОВСКИЙ (БЮТ), Павел УНГУРЯН (БЮТ), Олег НОВИКОВ (НУ-НС), Сергей ГОРДИЕНКО (КПУ), Василий ГОРБАЛЬ (ПР), Владислав ЛУКЬЯНОВ (ПР), Виктор БОНДАРЕНКО (ПР), Александр СОЧКА (БЮТ), Евгений КОНСТАНТИНОВ (БЮТ), Алексей ПЛОТНИКОВ (ПР), Николай ШЕРШУН (Блок Литвина), Валерий ДУБИЛЬ (БЮТ), Олег БАБАЕВ (БЮТ).

Авторы законопроекта предлагают за организацию и проведение игорного бизнеса лишать свободы на срок от 4 до 6 лет, а за повторное нарушение Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» - на срок от 8 до 10 лет.

Необходимость принятия данного законопроекта депутаты объясняют недостаточной ответственностью за нарушение закона о запрете игорного бизнеса, а также появлением обновленных игорных заведений – интерактивных клубов и Интернет-кафе. «Владельцы игорных заведений незаконно перепрофилировали казино в клубы с он-лайн азартными играми, организация которых даже в электронном (виртуальном) виде запрещена. Интерактивные клубы под прикрытием услуг доступа к всемирной сети предлагают сыграть в рулетку как в обычном казино», – говорится в пояснительной записке. Авторы законопроекта подчеркивают, что поскольку доходы от игорного бизнеса могут сравниться с доходами от торговли наркотическими веществами, наказание за организацию азартных игр должно отвечать прибылям от этого вида деятельности.