Часть фракции НУ-НС хочет старой коалиции, но с новым премьером?
12:14, 11 февраля 2010Политика
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Что-то слышали в блоке Литвина
|Игорь ШАРОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.
«Сейчас предложение единственное – сохранить действующую коалицию. Это предложение от части фракции «Наша Украина – Народная самооборона». И после сохранения этой коалиции предлагать кандидатуру премьер-министра, но новую», - сказал он.
И.ШАРОВ заметил, что дальше этого дело не пошло и пока не обсуждалась кандидатура нового премьер-министра. «Мы это предложение на своей фракции не обсуждали, я только как руководитель сообщил об этом», - сказал он.
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