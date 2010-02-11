Часть фракции НУ-НС хочет старой коалиции, но с новым премьером?

Часть фракции НУ-НС предлагает своим коллегам по существующей коалиции сохранить нынешний формат коалиции при условии избрания нового премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

«Сейчас предложение единственное – сохранить действующую коалицию. Это предложение от части фракции «Наша Украина – Народная самооборона». И после сохранения этой коалиции предлагать кандидатуру премьер-министра, но новую», - сказал он.

И.ШАРОВ заметил, что дальше этого дело не пошло и пока не обсуждалась кандидатура нового премьер-министра. «Мы это предложение на своей фракции не обсуждали, я только как руководитель сообщил об этом», - сказал он.