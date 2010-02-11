Герман знает, когда Тимошенко отправят в отставку

Фракция Партии регионов создаст новую коалицию и отправит в отставку нынешнего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО только после того, как будут объявлены официальные результаты выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила заместитель лидера фракции ПР Анна ГЕРМАН.

«Как только будет объявлен официальный результат выборов, мы сразу приступим к официальным переговорам о создании коалиции и отправим ее в отставку», - сказала она.

По словам А.ГЕРМАН, все должно происходить согласно демократическим процедурам. Она заметила, что сейчас Ю.ТИМОШЕНКО нельзя отправить в отставку, потому что нет новой коалиции и нет возможности назначить новое правительство. «Как ты назначишь новое правительство, если пока не имеешь коалиции?», - добавила она.