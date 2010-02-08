Российский эксперт назвал «главные ошибки» Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не сможет оспорить результаты президентских выборов.

Как передает кореспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время видео-моста «Киев-Москва» выразил генеральный директор Центра политических технологий (РФ) Игорь БУНИН.

«На самом деле выборы неоспоримы. У Ю.ТИМОШЕНКО нет физической возможности для этого», - уверен И.БУНИН.

По его словам, этому препятствует то, что «Киев занят» сторонниками Виктора ЯНУКОВИЧА, а мэр Киева и Президент Украины «играют против Ю.ТИМОШЕНКО».

Эксперт считает, что сейчас перед Ю.ТИМОШЕНКО стоит задача сохранить электорат, который голосовал за нее на выборах, и сохранится на политической арене Украины.

Он считает, что если бы разрыв был 10-15%, то Ю.ТИМОШЕНКО оказалась в критическом положении – «от нее стали бы убегать депутаты».

И.БУНИН считает, что главными ошибками Ю.ТИМОШЕНКО стала ее слишком агрессивная избирательная кампания, которая напугала потенциальных союзников. А также то, что Ю.ТИМОШЕНКО, не консолидировав «свой электорат, попыталась пойти на восток».

«Если бы не было этих ошибок, результат был бы в ее пользу», - считает он.