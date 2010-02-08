Разрыв между Януковичем и Тимошенко еще увеличился

Согласно оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в соответствии результатам обработки 98,95% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,68% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,73%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Следовательно разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,95%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,38% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 273 тысячи 991 избиратель, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 531 тысяча 89 избирателей.