В ЦИК подозревают манипуляции в пяти областях (список)

Задержка данных о явке избирателей с нескольких территориальных избирательных округов может свидетельствовать о манипуляциях с результатами голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, на данное время нет данных о явке избирателей с семи ТИО Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Сумской и Львовской областей.

«Прошло уже более четырех часов. Времени было более чем достаточно. А данных у ЦИК до сих пор нет. Здесь нет прямой связи с результатами голосования. Поэтому можно делать только предположения относительно отсутствия данных по явке. Отсутствие таких данных из отдельных регионов, которые голосуют преимущественно за одного из кандидатов на пост Президента Украины, может подвергнуть сомнению легитимность голосования в этих областях. Это может свидетельствовать о том, что сейчас в этих областях осуществляются попытки манипуляции окончательными результатами выборов», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Он отметил, что показателем явки избирателей является количество выданных членами УИК бюллетеней.

«Если ее нет, это означает, что списки избирателей не закрыты, и количество бюллетеней, которые получили избиратели в соответствующих округах, еще не определено. Это недопустимо», - подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ.