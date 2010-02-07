ЦИК обработала 2,07% бюллетеней: Янукович - впереди

Центральная избирательная комиссия начала обнародовать результаты повторного голосования с выборов Президента Украины 7 февраля 2010 г.: по результатам обработки 2,07% протоколов по Украине кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 51,36% (109803 голосов), Юлия ТИМОШЕНКО - 44,16% (94 422 голоса), не поддержали ни одного кандидата 3,43%.

Такая информация размещена на официальном веб-портале ЦИК.

По результатами обработки 2,07% бюллетеней, в голосовании приняли участие 213784 избиратель.

Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными, – 1,03%.