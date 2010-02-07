В ЦИК просят милицию не мешать работе избиркомов

В ЦИК призывают милицию не мешать работе избирательных комиссий.

В частности, на брифинге для прессы заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЁРНАЯ отметила, что в комиссию поступила информация, что председателя окружной избирательной комиссии №67 в городе Малин Житомирской области сотрудники милиции «пригласили на собеседование».

По словам Ж.УСЕНКО-ЧЁРНОЙ, в эти минуты это собеседование уже завершено. При этом она призвала руководство правоохранительных органов и рядовых работников милиции не создавать препятствий в работе комиссий. Поскольку подобные «собеседования» не способствуют эффективной работе комиссий.