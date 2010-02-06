БЮТ объяснил, зачем массово заменил членов избиркомов на Донбассе

БЮТ заменил членов избирательных комиссий в восточных областях Украины людьми из других областей, потому что на них невозможно оказывать административное и моральное давление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявляет избирательный штаб «Донбасс» кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

«Штаб ЯНУКОВИЧА устроил истерику вокруг замены членов избирательных комиссий на Донбассе, поскольку неожиданными заменами штаб Юлии ТИМОШЕНКО сорвал схему будущих фальсификаций выборов. Бютовцы сообщили, что данная схема базируется на подкупе и запугивании членов комиссий», отмечают в штабе.

«Где деньгами, где запугиванием прокуратурой или угрозами увольнений с работы представителям ЯНУКОВИЧА удалось договориться с некоторыми членами комиссий. Поэтому было принято решение привезти в Луганскую и Донецкую области профессиональных людей из других областей, на которых невозможно оказывать ни административное, ни моральное давление. Это разрушило планы команды ЯНУКОВИЧА, которая мгновенно впала в информационную истерику», - отмечается в сообщении.

Штаб «Донбасс» выражает благодарность тем членам комиссий, которые смогли в первом туре выборов противостоять массовым фальсификациям и защитить результат Ю.ТИМОШЕНКО, говорится в сообщении.

Штаб «Донбасс» также призывает средства массовой информации обеспечить максимальную публичность избирательного процесса в Луганской и Донецкой областях, «чтобы вся страны увидела – кто и как фальсифицирует выборы».