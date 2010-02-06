Кучма назвал главную ошибку Ющенко

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что главной ошибкой нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО стало резкое изменение внешнеполитического курса Украины.

Об этом Л.КУЧМА сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению Л.КУЧМЫ, во внешнеполитическом курсе Украина «повернулась спиной» к России и другим постсоветским странам, надеясь, что «Запад уже у нас в кармане, уже через год-полтора будем в Европейском Союзе, а через год – членами НАТО».

Второй ошибкой В.ЮЩЕНКО он назвал внутреннюю политику. «Вместо того, чтобы объединять страну, прийти и у всех попросить прощения за ту грязь, которая лилась во время предвыборной кампании, и прийти в первую очередь на восток, где делается основной валовый продукт: ребята, извините, давайте жить по нашим законам, давайте делать общее дело. А этого не случилось», - сказал Л.КУЧМА.

Он считает, что этот период характеризуется неуважением к процессам развития страны и в целом отсутствием преемственности в политике.