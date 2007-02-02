Украина и Казахстан переходят к свободной торговле

Сегодня в Киеве планируется подписание протокола между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Казахстан о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание протокола состоится в рамках официальной встречи Президентов Украины Виктора ЮЩЕНКО и Республики Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

Подписание протокола предоставит возможность активизировать торгово-экономические отношения между Украиной и Казахстаном, создать полноценный режим свободной торговли без изъятий и ограничений и, как следствие, увеличить товарооборот между двумя странами.

Предусматривается, что протокол подпишут министр экономики Украины Владимир МАКУХА и министр индустрии и торговли Республики Казахстан Галим ОРАЗБАКОВ.

Кроме того, в случае достижения сторонами согласия, будет подписан протокол о взаимодействии между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Казахстан на переговорах по присоединению ко Всемирной торговой организации.

Положения протокола предусматривают, что в случае вступления одной из сторон в ВТО раньше другой, сторона, которая вступила первой, будет способствовать скорейшему присоединению к ВТО другой стороны.

Планируется, что протокол подпишут министр экономики Украины Владимир МАКУХА и министр индустрии и торговли Республики Казахстан Галим ОРАЗБАКОВ.

Также сегодня запланировано подписание соглашения между Львовской областной государственной администрацией (Украина) и Акиматом Мангистаульской области (Казахстан) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подпишут председатель Львовской ОГА Петр ОЛИЙНЫК и Аким Мангистаульской области Крымбек КУШЕРБАЕВ.