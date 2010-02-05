Тимошенко помолится за Украину

Место – Софийская площадь

5 февраля 2010 года в 18.00 состоится Молитва за Украину с предстоятелями христианских церквей Украины при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом сообщает Правительственный портал. Место проведения – Софийская площадь. Аккредитация представителей СМИ - до 14.00 5 февраля по телефонам: 256-75-81, 256-75-82, 256-66-32, 256-66-43, 256-72-92.

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