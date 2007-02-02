Сегодня опубликован Закон о Кабмине

Закон “О Кабинете Министров Украины” опубликован в сегодняшних номерах парламентской газеты “Голос Украины” и газеты центральных органов исполнительной власти “Урядовий кур’єр”. Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, датированная 21 декабря. Таким образом, закон официально вступил в силу.

Вчера, 1 февраля, заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН заявил, что в Секретариате Президента не будут признавать легитимность Закона «О Кабинете Министров Украины» и подготовили представление в Конституционный Суд со статусом первоочередного.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

11 января в 2007 г. В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон о Кабмине.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к данному закону.

В.ЮЩЕНКО 19 января вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.