Добкин снова намерен баллотироваться в мэры Харькова

Харьковский городской председатель, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Михаил ДОБКИН планирует выставить свою кандидатуру на должность Харькова на выборах в мае этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДОБКИН сообщил в интервью журналистам.

«Я буду выставлять свою кандидатуру на выборы Харьковского городского головы, которые будут проходить 30 мая нынешнего года, и буду просить у харьковчан поддержки получить доверие и права работать городским головой на протяжении четырех лет в городе Харькове, а там видно будет», - сказал М.ДОБКИН.

Отвечая на вопрос о том, шла ли уже речь о распределении должностей в Харькове в случае, если на выборах победит В.ЯНУКОВИЧ, М.ДОБКИН выразил уверенность в победе лидера Партии регионов. При этом он сказал журналисту, что хотел бы «немножко подкорректировал вопрос», отметив: «Не если станет, а когда станет Президентом. Это будет уже очень скоро».

«Я вижу себя в дальнейшем в городе Харькове, - сказал М.ДОБКИН. - Мы ни договаривались еще ни с кем, какие должности в масштабе региона. Я не знаю, как в других областях, я вам могу сказать по Харькову, что точно не договаривались. Я думаю, наверное, это преждевременно. Сегодня стоит заниматься другими вещами».