Закон о Кабмине станет причиной отставки минимум 4 губернаторов?

После вступления в силу Закона “О Кабинете министров” ряд председателей облгосадминистраций могут лишиться своих должностей.

Такое мнение выразил представитель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Как только будет ясность с законом о Кабмине, как только в Киеве страсти улягутся, то это повлечет автоматически отставки некоторых губернаторов”, - отметил он.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, первым в этом списке стоит председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ. Он напомнил, что противоречивая ситуация вокруг пребывания А.АВАКОВА в должности возникла уже очень давно. “И наш прогноз такой, что закончится в конечном итоге, как закончилось с Борисом ТАРАСЮКОМ, потому что формально есть решение областного совета о недоверии этому губернатору”, - сказал он.

Также, по прогнозам КИУ, проблемы возникнут у руководителей Полтавской области Валерия АСАДЧЕВА и Тернопольской - Ивана СТОЙКО, поскольку там есть очень много желающих занять эти места.

А.ЧЕРНЕНКО не исключает, что после вступления в силу закона о Кабмине на должность председателя Сумской облгосадминистрации может вернуться Владимир ЩЕРБАНЬ. “Ситуация в Сумской области может очень осложниться, если ЩЕРБАНЬ вернется в регион, не знаю в каком качестве. После вступления в силу закона о Кабмине он может вернуться и как губернатор. Сейчас очень оживились там структуры, которые находились в затишье во время эмиграции (В.ЩЕРБАНЯ), и мы прогнозируем, что Сумской регион также может стать достаточно взрывоопасным”, - сказал О.ЧЕРНЕНКО.

Кроме того, председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ выразил мнение, что после вступления в силу этого закона позиции проправительственных сил на местном уровне значительно усилятся, и определенная часть конфликтов будет очень быстро решена в интересах проправительственных политиков, которые принимают участие в этих местных конфликтах.

Как сообщал УНИАН, закон о Кабинете Министров верстается в завтрашний номер газеты “Голос Украины”. Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, датированная 21 декабря.