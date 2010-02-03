Победа какого кандидата больше устроила бы Кремль

Российский политолог Станислав БЕЛКОВСКИЙ считает, что победа Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах в Украине больше устроила бы официальный Кремль.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение политолог высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В то же время он убежден, что для России нет принципиальной разницы, победит Виктор ЯНУКОВИЧ или Ю.ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что это первые выборы в Украине, когда Россия не влияет на них и не имеет своего фаворита.

По его мнению, Россия отказалась от Украины в геополитическом смысле, и уже не воспринимает ее как зону политического влияния.

Он считает, что Россию, прежде всего, интересует Украина как территория для удовлетворения интересов крупного российского капитала, финансово-промышленных групп РФ.

«И в этом смысле принципиальной разницы между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО не существует», - сказал политолог.

По его мнению, официальный Кремль и крупный бизнес РФ, в первую очередь, интересуют вопросы совместного управления украинской газотранспортной системой через создание консорциума.

Также Россию интересуют вопросы продолжения работы нефтепровода «Одесса-Броды» в реверсивном режиме, приватизации ОПЗ.

С.БЕЛКОВСКИЙ считает, что легче по этим вопросам договариваться России будет с Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку в случае ее победы в Украине сформируется единый центр власти, что нельзя гарантировать в случае победы В.ЯНУКОВИЧА, и поэтому, исходя из этой логики, немного лучшим результатом для России будет победа действующего премьер-министра.

В то же время он еще раз подчеркнул, что «ни один результат не будет восприниматься в России как катастрофа».

С. БЕЛКОВСКИЙ уточнил свою мысль в отношении позиции неофициального Кремля.

Он отметил, что для демократических кругов России очень важным является сохранение в Украине главного завоевания Майдана – демократии.

С этой точки зрения более привлекательно выглядит победа В.ЯНУКОВИЧА, хотя он, конечно, никоим образом не является демократом. “Но в случае его победы в Украине останется полицентрическая система власти, которая в большей степени будет способствовать сохранению демократии, политической конкуренции и свободы слова. В случае победы Ю.ТИМОШЕНКО, полномочия президента и премьер-министра фактически сконцентрируют в одних руках, что является более опасным с точки зрения демократии, убежден политолог.