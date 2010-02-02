Главный раввин Киева вернет свой орден из-за Бандеры

Главный раввин Киева Моше Реувен Асман собирается вернуть властям свой орден "За заслуги III степени" из-за присвоения Степану Бандере звания Героя.

Об этом он сказал газете "Сегодня", комментируя указ президента Виктора Ющенко о присвоении главе ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.

"Я возмущен этим событием", - заявил раввин.

"В течение 5 лет президентства Виктор Андреевич (Ющенко) не решался этого сделать. И пошел на этот шаг только тогда, когда стало ясно, что он не имеет политического будущего", - отметил он.

"Это страшный удар по международному имиджу Украины. И, к сожалению, расхлебывать это придется уже новой власти", - заявил Моше Реувен Асман.

"Я награжден орденом Украины "За заслуги III степени", но из-за указа Ющенко планирую в ближайшее время вернуть этот орден властям", - сказал он.

Украинская правда