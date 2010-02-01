В БЮТ говорят, что Янукович - «не мужик, а слабак»

Народный депутат от БЮТ Владимир ФИЛЕНКО называет “бегством с поля боя” отказ кандидата на пост Президента Украины, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА прийти сегодня на теледебаты с Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в комментарии В.ФИЛЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой Блока Юлии Тимошенко.

По словам В.ФИЛЕНКО, “это ничто иное, как бегство с поля боя. Здоровый и грозный с виду В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз продемонстрировал, что он не мужик, а самый обычный слабак... В прошлой предвыборной кампании он падал от куриного яйца, а в этой - сбегает от хрупкой женщины».

По мнению представителя БЮТ, достаточно много избирателей В.ЯНУКОВИЧА будут разочарованы его отказом дебатировать с Ю.ТИМОШЕНКО. «Они в который раз увидят, что Виктор Федорович - слабый, безвольный человек, которого пропихивают во власть олигархические кланы», - сказал В.ФИЛЕНКО.

По его мнению, соратник лидера Партии регионов Анна ГЕРМАН “безумно боится, что Виктор Федорович в очередной раз сболтнет какую-то глупость про Ахметову, Гулака-Артёмовского или украинского поэта Чехова, а ей потом придется его изо всех сил отмазывать перед страной».

«Таким образом, Партия регионов решила не пускать лишний раз своего лидера в массы, а спрятать и прикрыть его на время выборов», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 20.00 на УТ-1 должны состояться теледебаты между вышедшими во второй тур кандидатами на пост Президента Украины - Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Перед первым туром выборов, который состоялся 17 января, лидер ПР отказался дебатировать со своими оппонентами.

Сегодня, 1 февраля, заместитель председателя Партии регионов А.ГЕРМАН в очередной раз заявила, что В.ЯНУКОВИЧ не будет принимать участия в теледебатах с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня в чемпионате по вранью В.ЯНУКОВИЧ участвовать не будет. Это - давнее решение В.ЯНУКОВИЧА. И сегодня этот чемпионат будет проходить «соло». Ю.ТИМОШЕНКО будет продолжать делать, что она делала в течение пяти лет – будет лить беспрецедентную грязь в сторону В.ЯНУКОВИЧА, а также будет давать новые обещания», - сказала народный депутат.