Ющенко подбросили тему для обсуждения на СНБО

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО направил письмо на имя Президента Виктора ЮЩЕНКО с рекомендацией от Комитета инициировать проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассмотреть вопрос готовности органов исполнительной власти к эффективному противодействию чрезвычайным ситуациям, связанным с наводнением 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«По прогнозным оценкам специалистов, - говорится в письме, - природно-климатические условия на территории Украины в 2010 году в период пропуска ледохода, наводнения и паводков могут привести к возникновению природного бедствия, связанного с водным фактором. Учитывая важность для национальной безопасности государства мероприятий протипаводковой защиты, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Вам инициировать проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, на этом заседании СНБО должны быть обязательно учтены крупномасштабные разрушения и повреждения объектов коммунального хозяйства, жилых домов, других зданий, транспортных сетей, систем энергообеспечения и связи, ухудшение условий жизнедеятельности населения, осложнение хозяйственной деятельности, которые имели место 23-27 июля 2008 года в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Также от имени возглавляемого парламентского комитета А.ГРИЦЕНКО обратился к правительству с целью выяснить готовность к противопаводковым мероприятиям.