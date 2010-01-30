ЦИК передала МИД бюллетени для зарубежного округа

Центральная избирательная комиссия передала представителям Министерства иностранных дел 430 тыс. 908 избирательных бюллетеней для передачи их на участковые комиссии зарубежного избирательного округа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Представители МИД получили бюллетени для передачи их на зарубежные избирательные участки дипломатической почтой.

Как сообщал УНИАН, второй тур выборов Президента Украины состоится 7 февраля.