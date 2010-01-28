Комбинату «Украина» назначили и.о. гендиректора

Министерство финансов во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны приказом от 27 января назначило и.о. генерального директора ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» Романа СЕРЕДУ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, Р.СЕРЕДА работает на руководящих должностях комбината 14 лет: 10 лет – заместителем директора полиграфкомбината, последние 4 года до назначения - первым заместителем руководителя этого предприятия.

Как сообщал УНИАН, 25 января утром на полиграфкомбинат «Украина» в Киеве было совершено нападение. Группа людей пыталась войти в помещения комбината, а после того как это им не удалось, неизвестные разбили оконные стекла на первом этаже, через которые они и проникли в здание.

Партия регионов заявила о попытке команды Юлии ТИМОШЕНКО поменять руководство комбината "Украина" с целью напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

В то же время у БЮТ назвали эти заявления провокацией.

26 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 января «О безотлагательных мерах по обеспечению законности при изготовлении избирательных бюллетеней для повторного голосования по выборам Президента Украины».