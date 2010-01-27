Суд признал противоправными действия Тимошенко в отношении Януковича

Киевский апелляционный административный суд признал противоправным использование премьер-министром Украины, кандидатом на пост Президента Юлией ТИМОШЕНКО пресс-центра Кабинета министров Украины для ведения предвыборной агитации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение КААС принял сегодня по иску кандидата на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

В частности, суд признал противоправной агитацию против кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА во время пресс-конференции в пресс-центре Кабмина 20 января.

Суд признал также, что Ю.ТИМОШЕНКО нарушила сроки агитации, когда до объявления второго тура выборов Президента кандидатам запрещено проводить агитацию “за” или “против” кандидатов в Президенты.