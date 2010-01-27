Луценко говорит, что голоса за его отставку - это проблема ПР, а не его

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что Партия регионов инициирует его отставку в связи с избирательной ситуацией и своим возможным проигрышем.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Дело в том, что Партия регионов впервые проводит выборы без карманного министра внутренних дел. Конечно, их это очень беспокоит, ведь никаких видимых фальсификаций в первом туре им организовать не удалось, несмотря на все усилия», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, желание Партии регионов отправить министра внутренних дел в отставку связано с его позицией, направленной на защиту законодательства.

«Хватит ли им голосов – это их проблемы, а не мои. Я чувствую, что я работаю», - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 января состоится внеочередная сессия Верховной Рады, на которой, в частности, депутаты планируют рассмотреть инициированный Партией регионов вопрос об отставке Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.