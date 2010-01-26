Тимошенко едет подписывать соглашение с Винницей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 26 января посетит с рабочей поездкой Винницу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики Винницкой областной государственной администрации.

По данным ОГА, в 15.30 состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между Винницкой облгосадминистрацией и Кабинетом министров при участии Ю.ТИМОШЕНКО, председателя Винницкой облгосадминистрации Александра ДОМБРОВСКОГО, председателя областного совета Григория ЗАБОЛОТНОГО и городского председателя Винницы Владимира ГРОЙСМАНА.

Также Ю.ТИМОШЕНКО проведет пресс-конференцию для СМИ и встретится с активом области и города.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 года был подписан протокол намерений о подготовке проекта соглашения относительно регионального развития Винницкой области между Кабмином, Винницкой облгосадминистрацией и облсоветом.