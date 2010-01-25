ЦИК собирается объявить официальные результаты первого тура
11:04, 25 января 2010Политика
1148 0
В 14.00 состоится заседание
Сегодня в 14.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии.
Как сообщили УНИАН в Секретариате ЦИК, на заседании комиссия установит результаты голосования в день выборов Президента Украины, о чем будет составлен соответствующий протокол.
Также предусматривается рассмотреть, в частности, вопрос проведения повторного голосования по выборам Президента Украины и пакет других организационных вопросов относительно подготовки и проведения выборов Президента Украины.
Заседание состоится по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК.
Аккредитация на мероприятие будет продолжаться до 12.30 по телефонам: 256-81-72, 256-82-80. Аккредитация обязательна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter