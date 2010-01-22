Ющенко: следующий Президент первым шагом распустит парламент

Действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не планирует возобновлять свой указ о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, на ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер», отвечая на вопрос, может ли он в последние два месяца своего пребывания на должности возобновить действие указа, подписанного осенью 2008 года.

В.ЮЩЕНКО отметил, что хотя сегодня и существуют все основания для роспуска парламента, он не будет делать этого.

Он также выразил убеждение, что одним из первых шагов следующего Президента Украины, кто бы им не стал – Юлия ТИМОШЕНКО или Виктор ЯНУКОВИЧ, – будет роспуск Верховной Рады.