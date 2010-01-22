Янукович: День Соборности сегодня актуален как никогда

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что День Соборности как никогда сегодня актуален для единения народа и объединения страны.

Об этом политик заявил сегодня, общаясь в ходе рабочей поездки в Херсонскую область с представителями центральных и региональных СМИ, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«День Соборности как никогда сегодня актуален для единения народа, для объединения страны», - подчеркнул, в частности, В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что одной из главных его задач на посту главы государства будет объединение Украины и создание таких условий жизни в стране, которые бы объединяли всех, а также способствовали построению сильного государства, которое будут уважать в мире.