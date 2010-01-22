ВР напоминает Ющенко об обещании назвать имена убийц Гонгадзе

Сегодня Верховная Рада Украины 249 голосами поддержала запрос народного депутата Украины Юрия СТЕЦЯ к Президенту Украины “о пятилетнем ожидании украинским обществом результатов расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«Одним из первых обещаний Виктора ЮЩЕНКО на посту Президента Украины было: «Я назову в ближайшее время убийц Георгия Гонгадзе». Прошло 5 лет. Виктор Андреевич, назовите, потому что вам недолго осталось быть Президентом. Наконец, назовите», - сказал Ю.СТЕЦЬ.

«Надеюсь, что после выборов дело Гонгадзе вместе с другими нераскрытыми делами сдвинется с места», - сказал представитель фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля в 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан. После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля 2009 года в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». В то же время в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодняшний день найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

Экспертное судебно-медицинское исследование найденного черепа запланировано на 26 января 2010 г.