Северинсен дает подсказку Тимошенко, как победить во втором туре

Советник премьер-министра Украины на добровольных началах Ханне СЕВЕРИНСЕН считает, что для победы во втором туре Юлия ТИМОШЕНКО должна была бы заявить о том, что ее избрание даст еще один шанс для реформ.

Такое мнение она высказала в телефонном разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Что она могла бы сделать – это заявить о том, что это – второй шанс для реформ, которые были начаты 5 лет назад. Если она выигрывает, она будет иметь возможность для их реализации, поскольку до этого были много споров (между политиками – УНИАН)”, - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

Она также выразила убеждение в том, что, несмотря на то, что Виктор ЯНУКОВИЧ сильно изменился за последние 5 лет, тем не менее Ю.ТИМОШЕНКО может быть “более верной делу присоединения к европейской семье”.

Комментируя результаты первого тура президентских выборов, советник украинского премьера отметила, что украинцы хорошо знают и В.ЯНУКОВИЧА, и Ю.ТИМОШЕНКО, и потому голосовали преимущественно за этих двух кандидатов.

“Это не так легко прийти и сразу победить любому “новому лицу”, например, Арсению ЯЦЕНЮКУ. Он начал достаточно неплохо, но люди стали спрашивать себя, за что он выступает?”, - сказала она.

“Люди хорошо знают этих двоих - Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, и, забывая что-то плохое, они все равно делают выбор из этих двоих”, - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.