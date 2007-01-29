Ивасюк получил выговор, но не из-за истории с Кушнаревым
11:10, 29 января 2007Политика
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Жалоба Симферополя была под сукном
|Валерий Ивасюк
Текст постановления размещен на Правительственном портале.
Кабмин обосновал свое решение ненадлежащим выполнением В.ИВАСЮКОМ должностных обязанностей при организации работы комиссии по проверке фактов, приведенных в коллективной жалобе больных хирургического отделения туберкулезного диспансера №1 г. Симферополя.
Как сообщал УНИАН, 22 января представители медицинской общественности выступили с обращением, в котором выразили возмущение заявлениями В.ИВАСЮКА о неоказании своевременной помощи народному депутату Евгению Кушнареву.
Врачи возмущены заявлением В.ИВАСЮКА в прямом эфире телеканала “Тонис” о том, что одной из причин смерти Е.Кушнарева стала нехватка крови.
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