Ивасюк получил выговор, но не из-за истории с Кушнаревым

Валерий Ивасюк

Кабинет министров Украины постановлением №66 от 24 января объявил выговор заместителю министра здравоохранения Украины, председателю Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных болезней Валерию ИВАСЮКУ.

Текст постановления размещен на Правительственном портале.

Кабмин обосновал свое решение ненадлежащим выполнением В.ИВАСЮКОМ должностных обязанностей при организации работы комиссии по проверке фактов, приведенных в коллективной жалобе больных хирургического отделения туберкулезного диспансера №1 г. Симферополя.

Как сообщал УНИАН, 22 января представители медицинской общественности выступили с обращением, в котором выразили возмущение заявлениями В.ИВАСЮКА о неоказании своевременной помощи народному депутату Евгению Кушнареву.

Врачи возмущены заявлением В.ИВАСЮКА в прямом эфире телеканала “Тонис” о том, что одной из причин смерти Е.Кушнарева стала нехватка крови.