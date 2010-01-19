Архимандрит о Януковиче, Тимошенко и Пересопницком Евангелии

По мнению православных верующих, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ достоин присягнуть на Пересопницком Евангелии, как победитель выборов Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом сегодня, в День Крещения Господнего, заявил архимандрит ЛОНГИН, настоятель Банченского Свято-Вознесенского монастыря в Черновицкой области.

«Нам очень больно было слышать слова Юлии ТИМОШЕНКО, которая сказала, что в случае победы В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, она не допустит его присяги на Евангелии”, - сказал архимандрит.

Настоятель монастыря отметил, что такое заявление Ю.ТИМОШЕНКО оскорбило тех людей, которые проголосовали в первом туре президентских выборов за В.ЯНУКОВИЧА и будут голосовать за него во втором туре. “Виктор Федорович очень много сделал для православия. В частности, он не только реставрировал Святогорскую Лавру, но и приобщился к строительству многих церквей и монастырей в Украине. В.ЯНУКОВИЧ достоин того, чтобы положить руку на Евангелие”, – отметил архимандрит ЛОНГИН.

Он поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА за помощь, поддержку и опеку, которую лично политик и возглавляемая им политическая сила предоставляет детскому приюту при Банченском Свято-Вознесенском монастыре в Черновицкой области.

"В настоящее время в нашем монастыре благодаря В.ЯНУКОВИЧУ строится еще один 4-этажный дом для детей-инвалидов. Фундамент уже готов", – сообщил священник.

Как сообщал УНИАН, 17 января сразу после обнародования результатов экзит-полов кандидат в президенты Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что «рука Виктора ЯНУКОВИЧА никогда не ляжет на Пересопницкое Евангелие (новоизбранный Президент присягает в Верховной Раде на верность народу и Конституции Украины на Пересопницком Евангелии как духовной святыне. - УНИАН)».