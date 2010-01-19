Регионалы на Донбассе напрашиваются на кулуарные переговоры с БЮТ?

На Донбассе прошел идеологический перелом, о чем свидетельствуют результаты голосования в первом туре президентских выборов за кандидатов на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО и Юлии ТИМОШЕНКО. Однако команда Ю.ТИМОШЕНКО перед вторым туром должна решить проблему защиты собственного результата в регионе.

Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя результаты первого тура президентских выборов на Луганщине, сообщили УНИАН в АМС.

По его словам, это возможно сделать переформатированием стратегии работы с членами и наблюдателями ЦИК и доведением до судов тех примеров фальсификаций, которые имели место в первом туре. «Все-таки идеологический перелом на Донбассе состоялся. Высокие показатели С.ТИГИПКО говорят о том, что он выступил идеологическим буфером для протестного избирателя, не готового сразу голосовать за Ю.ТИМОШЕНКО, но уже желающего отдать голос против В.ЯНУКОВИЧА. В то же время, для Ю.ТИМОШЕНКО принципиальным остается вопрос защиты собственного результата на Донбассе. Как минимум, 5-7% ее голосов было выведено оппонентами посредством разного рода манипуляционных технологий», - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, в ближайшее время стоит ожидать активизации кулуарных переговоров представителей команды кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА на Донбассе со штабом Ю.ТИМОШЕНКО. «Некоторые особенно дальновидные политики ПР на Донбассе уже сегодня пытаются выйти на формат кулуарных переговоров со штабистами БЮТ. В контексте же обострения внутренних противоречий в ПР, особенно на Луганщине, можно прогнозировать постепенный отход ряда влиятельных политиков из активной кампании В.ЯНУКОВИЧА», - считает аналитик.