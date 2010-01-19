В Черкасской области поддержали Тимошенко и Януковича

Лидером президентских выборов в Черкасской области, по информации ЦИК, является Юлия ТИМОШЕНКО, за которую проголосовали 41% избирателей (почти 250 тысяч чел.) по итогам обработки 94% бюллетеней с 7 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Виктор ЯНУКОВИЧ, которого поддержали 17,4% избирателей; на третьем – Сергей ТИГИПКО (13%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (6,7%).

Дальше идут Владимир ЛИТВИН (3,7%), Виктор ЮЩЕНКО (3,5) и Петр СИМОНЕНКО (3,4)

Ю.ТИМОШЕНКО – первая во всех округах. В.ЯНУКОВИЧ - второй во всех округах, кроме двух в г.Черкассы, С.ТИГИПКО – второй в двух округах г.Черкассы и третий в остальных. У А.ЯЦЕНЮКА – все четвертые позиции. Пятый в округах облцентра – А.ГРИЦЕНКО, остальные пятые-седьмые строки поделились между В.ЛИТВИНЫМ, В.ЮЩЕНКО И П.СИМОНЕНКО