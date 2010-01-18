В ЦИК поступают сообщения о вмешательстве политических сил

В Центральную избирательную комиссию поступают сообщения о вмешательстве в работу окружных избирательных комиссий представителей некоторых политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«В ЦИК поступают сообщения о попытках представителей отдельных политических сил вмешиваться в работу окружных избирательных комиссий по принятию протоколов участковых избирательных комиссий», - сказал он.

По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, такие вмешательства тормозят введение информации в систему «Выборы» по результатам голосования.