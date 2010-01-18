В ЦИК поступают сообщения о вмешательстве политических сил
22:09, 18 января 2010Политика
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ОИК не дают принимать протоколы
В Центральную избирательную комиссию поступают сообщения о вмешательстве в работу окружных избирательных комиссий представителей некоторых политических сил.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.
«В ЦИК поступают сообщения о попытках представителей отдельных политических сил вмешиваться в работу окружных избирательных комиссий по принятию протоколов участковых избирательных комиссий», - сказал он.
По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, такие вмешательства тормозят введение информации в систему «Выборы» по результатам голосования.
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