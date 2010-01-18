ОБСЕ хочет прислать на второй тур больше наблюдателей, чем на первый

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена и получила согласие Министерства иностранных дел Украины направить 650 наблюдателей на второй тур президентских выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в МИД заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, специальный координатор Миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Жоао СОАРЕШ.

«Мы намерены направить такое же количество наблюдателей, которое было на первом туре выборов», - сказал он, отметив, что международные наблюдатели, работавшие в первом туре, являются «очень опытными специалистами».

При этом Ж.СОАРЕШ отметил, что уровень организации президентских выборов в Украине «был чрезвычайно высоким».

«Нынешние выборы (в Украине) являются значительным шагом вперед на пути демократии в Украине», - сказал он.

При этом Ж.СОАРЕШ, являющийся гражданином Португалии, заверил, что в этой стране голосование на выборах Президента Украины «прошло очень хорошо», наблюдалась очень высокая активность избирателей.

«И португальцы, и европейцы очень хотят видеть Украину в Евросоюзе, поскольку не только ЕС нужен Украине, но и Украина нужна ЕС», - отметил он.

Справка УНИАН. Во время первого тура выборов Президента от ОБСЕ в Украине работали 614 наблюдателей.