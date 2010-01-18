Наблюдатель от Европарламента заявляет о победе Оранжевой революции

Первый тур выборов Президента Украины засвидетельствовал победу, а не поражение массовых акций протеста против фальсификаций выборов в 2004 году, названных Помаранчевой революцией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал председатель миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине от Европейского парламента Павел КОВАЛЬ.

„Думаю, что это победа Помаранчевой революции в том смысле, что тогда речь шла о свободе выбора. Вместо того чтобы объявлять конец Помаранчевой революции, давайте обратим внимание на то, что удалось осознать то, за что боролись”, - цитирует евродепутата TVN24.

П.КОВАЛЬ назвал более важным в воскресных выборах честное голосование, а не то, что больше голосов, чем представители бывшей „помаранчевой команды” Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЮЩЕНКО, набрал Виктор ЯНУКОВИЧ, который проиграл выборы в 2004 году.

„Самое главное, что Украина выбрала, и сегодняшнее утро застает нас на пустом майдане, на котором 5 лет назад собрались массы людей, не воспринимавшие результатов выборов”, - сказал евродепутат и бывший заместитель министра иностранных дел Польши.

Он также сказал, что ход выборов положительно оценивают наблюдатели, работавшие в Украине от ряда международных организаций, среди которых ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент с НАТО.