Как оценивают выборы наблюдатели от Европарламента

Наблюдатель от Европарламента, лидер фракции «зеленых» Ребекка ГАРМС заявляет об отсутствии каких-либо оснований говорить об организации манипуляций на выборах Президента Украины.

«У меня нет никаких оснований считать, что на президентских выборах были организованы манипуляции», - сказала она в интервью «Немецкой волне».

Евродепутат отметила хорошую организацию всех избирательных участков, которые ей пришлось посетить. Она работала наблюдателем в Киеве. По ее словам, руководители владели ситуацией, оперировали всеми необходимыми данными, пломбировали урны по всем правилам. Проблем с переносными урнами, в случае пожелания избирателей голосовать дома, тоже не было. «То, что я наблюдала, говорит скорее в интересах честных и прозрачных выборов. Мне не на что жаловаться. Голосование было очень хорошо подготовлено. Здесь в Киеве», - сказала Р.ГАРМС.

Никаких жалоб от других наблюдателей от Европарламента, по ее словам, тоже не поступало. Р.ГАРМС также заметила, что проходили дискуссии относительно процедуры голосования с переносными урнами и отказом в допуске грузинских наблюдателей. «Неожиданно, что такое большое количество грузинских наблюдателей хотели следить за ходом выборов. Никакая другая страна не направляет столько наблюдателей. У меня есть определенные сомнения. По моему мнению, эта история немного преувеличена, я бы не стала придавать этому большого значения», - сказала Р.ГАРМС.

Как отметила евродепутат, если все международные наблюдатели подтвердят, что выборы были демократичными, то кандидаты на пост Президента должны признать результаты, чтобы второй тур тоже состоялся в соответствии с «правилами игры». «Я вижу, что Украина действительно является ориентированной на запад страной, в чем я сегодня во время проведения этих выборов убедилась. То, как здесь дискутируют о выборах, как обсуждают стратегию голосования, все это является свидетельством того, что Украина и ее граждане за последние 5 лет намного больше приблизились к Западу, к ЕС, нежели я думала», - сказала Р.ГАРМС.

Комментируя результаты экзит-полов, евродепутат заметила, что это является свидетельством разочарования избирателей, которые пять лет назад возлагали слишком большие надежды на Виктора ЮЩЕНКО. «Люди очень разочарованы и Президентом ЮЩЕНКО, и неспособностью ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО сотрудничать. И если в настоящее время прежние «оранжевые» избиратели голосовали за ЯНУКОВИЧА или за ТИГИПКО или других кандидатов, то я считаю, что это связано с тем, что руководители этого лагеря не смогли дать людям уверенности», - сказала европарламентарий.

Поражение нынешнего Президента Р.ГАРМС не драматизирует и не видит в этом поражение европейского курса Украины. Она отмечает, что правильным путем для будущего лидера сегодня является не только формулировка глобальных целей – курс на ЕС или курс на Россию. Важнейшим сейчас, по ее мнению, является достижение стабильности и действенной демократии – позаботиться о том, чтобы в стране функционировала социальная система, здравоохранение, у каждого был бы равный доступ к образованию. «Вступление в ЕС все равно не будет возможным без общего реформирования», - сказала депутат Европейского парламента.