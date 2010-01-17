Янукович думает, что кто-то ошибся

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ абсолютно спокойно относится к имеющимся расхождениям в результатах экзит-полов на выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в своем пресс-центре в Киеве.

«Я не хочу никого обвинять, что есть расхождения. Давайте дождемся, прежде всего, подсчета голосов. Мы все получим ответ», - сказал политик. Он допустил, что, возможно, кто-то ошибся, возможно, были разные технологии подсчета голосов.

«Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Результат, который мы получили, отвечает настроениям людей», - заявил В.ЯНУКОВИЧ и поблагодарил украинцев за выраженную ему поддержку на выборах Президента.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола, В.ЯНУКОВИЧ получил на выборах Президента Украины 31,5% голосов избирателей.

По результатам экзит-пола, организованного телеканалом ICTV, у В.ЯНУКОВИЧА – 34,50%, по результатам экзит-пола, организованного телеканалом “Интер”, за В.ЯНУКОВИЧА свои голоса отдали 36,6% избирателей.