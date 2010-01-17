В Украине проголосовали 46,31% избирателей (по областям)

В Украине проголосовали 46,31% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с данными из 137 территориальных избирательных округов по состоянию на 15.00, обнародованными Центральной избирательной комиссией, в частности, в Закарпатской области проголосовали 34% избирателей, в Ивано-Франковской – 38%, Черновицкой – 38%, Хмельницкой – 49%, Тернопольской – 46%, Львовской – 45%, Волынской – 50%, Ривненской – 48%, Житомирской – 43%, Винницкой – 42%, Одесской – 45%, Николаевской – 47%, Кировоградской – 46%, Херсонской – 44%, Днепропетровской – 51%, Запорожской – 51%, Донецкой – 49%, Харьковской – 46%, Луганской – 52, Киевской – 47%, Черкасской – 48%, Полтавской – 48%, Сумской – 47%, Черниговской – 48%. В Крыму проголосовали 45% избирателей, в Киеве – 42,49%.

Явка в Севастополе, по данным на 15.00, составляет 50,05%.