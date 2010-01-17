В Винницкой психиатрической больнице не хватает около 200 бюллетеней для голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель отделения Комитета избирателей Украины в Винницкой области Владислав ТЕЛЕНЬ.

«Нас тревожат специальные избирательные участки - это больницы. Они, к сожалению, списки для голосования составляли в последний момент, за день-за два до выборов. Они не сделали процедуру в соответствии с законом - не смогли своевременно проинформировать органы ведения реестра о включении своих больных для голосования в медицинских учреждениях», - сообщил он.

По словам В.ТЕЛЕНЯ, поєтому и возникла ситуация с бюллетенями в психиатрической больнице.

«После нашего вмешательства, после вмешательства отделения ведения реестров копии списков были сведены. Потому и ситуация, которая у нас возникла по психиатрической больнице, о том, что там не хватает бюллетеней - всё из-за того, что главный врач должен был за 7 дней до выборов составить список, подать его и тогда всем бюллетеней хватило б», - сказал В.ТЕЛЕНЬ.

Также, по его словам, в Винницкой психиатрической больнице в списки избирателей были включені шесть недееспособных лиц.

В.ТЕЛЕНЬ считает, что главный врач, который и подает информацию о больных, должен был знать об их состоянии.